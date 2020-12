Covid-19. “Se as famílias se vão reunir, o número de contactos vai aumentar”

Henrique Lopes, especialista em Políticas de Saúde Pública, analisou as medidas anunciadas para a época de Natal, lembrando que este período é propício ao convívio à mesa e sem distanciamento.

“Se nós estivermos juntos, períodos longos, a conversar, eventualmente a tossir, a probabilidade de contrair a doença é muito elevada. E portanto, nós sabemos se as famílias se vão reunir, o número de contactos vai aumentar”, disse em entrevista ao 22:01.

As situações que normalmente caracterizam o Natal – como o estar à mesa, o reunir à volta da lareira – “são situações que vão aumentar a probabilidade e, portanto, o que resulta disso só pode ser um crescendo muito grande de casos em janeiro”.

Para além da responsabilidade, Henrique Lopes entende que as pessoas são compelidas a querer estar com a família, mas apela aos portugueses que optem por mostrar o quão gostam dos seus entes queridos com pequenos gestos.