Japão ultrapassa os 200 mil casos de covid-19

O Japão ultrapassou hoje os 200 mil casos de covid-19, com um total de 2.930 óbitos, um valor alcançado em menos de dois meses depois de ultrapassar os 100 mil contágios, em novembro.

Os dados foram divulgados pela estação pública de televisão NHK, horas antes de o Ministério da Saúde ter fornecido os detalhes relativos aos valores oficiais correspondentes ao dia de hoje e que mostram que o número total de infetados no país chegou aos 200.001.

O valor acumulado inclui os 712 contágios ocorridos no cruzeiro Diamond Princess, que chegou a Yokohama no passado mês de fevereiro com três mil pessoas a bordo.

O Japão, país com 126 milhões de habitantes, registou o primeiro caso de covid-19 em 16 de janeiro: um cidadão de origem chinesa que tinha visitado Wuhan, o ponto onde eclodiu a pandemia, na República Popular da China.

A região de Tóquio é a mais afetada do país, com mais de 51 mil contágios acumulados, seguida de Osaca (oeste), com um total de 27 mil casos.

A área da capital japonesa registou na semana passada vários valores máximos em relação ao número de contágios em períodos de 24 horas e que chegaram a ultrapassar as 800 infeções.

Mesmo assim, hoje o número de novos casos em Tóquio foi de 392 contágios.

O Japão enfrenta desde novembro a "terceira vaga" de contágios, com mais de duas mil infeções diárias.

A situação fez com que fosse ultrapassada a barreira dos 200 mil casos.

O Governo japonês declarou estado de alerta sanitário no passado dia 07 de abril, situação que se manteve até 25 de maio, durante a "primeira vaga" de contágios no país.

A medida impôs restrições na abertura de estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares e parques públicos, assim como provocou o cancelamento de eventos desportivos como os Jogos Olímpicos.

A "terceira vaga" levou as autoridades das áreas mais afetadas a pedirem a redução dos horários de funcionamento de lojas, bares e restaurantes, e a cancelar de forma temporária uma campanha de subsídios ao turismo nacional, entre outras medidas.