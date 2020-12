França e Reino Unido chegam a acordo para reabertura de fronteiras 

O Reino Unido registou um novo máximo de novos casos de covid-19 em 24 horas: quase 37 mil. Isto no mesmo dia em que França e o Reino Unido chegaram a acordo para reabrir as fronteiras, anteriormente fechadas devido à nova variante do coronavírus.

A partir da meia-noite desta quarta-feira serão retomadas as ligações aéreas, ferroviárias e marítimas do Reino Unido para França. Mas para entrar em território francês vai ser preciso apresentar um teste negativo.

Na região de onde parte o ferry e o Eurostar com destino a França, há camiões por todo o lado. Centenas de camiões cobrem a pista de um aeródromo do sul de Inglaterra. Este é agora o principal parque de estacionamento para quem tenta chegar a França.

Por todo o condado de Kent, são quase três mil os camionistas à espera de luz verde. Numa área de serviço, a 60 quilómetros do porto de Dover, há portugueses que, tal como os outros, esperam.