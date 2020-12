UE e Reino Unido ainda não chegaram a acordo para a reabertura das fronteiras 

A União Europeia e o Reino Unido ainda não chegaram a acordo para a reabertura das fronteiras britânicas. A nova variante do coronavírus levou ao bloqueio europeu de mercadorias pelo Canal da Mancha e já provocou o caos.

Reino Unido está a negociar com França testes aos camionistas retidos no Canal da Mancha

O Reino Unido está a negociar com França avançar com testes aos camionistas retidos no Canal da Mancha. Uma das rotas comerciais mais importantes da Europa está bloqueada, após uma nova estirpe da covid-19 ter sido detetada no sul de Inglaterra.

A esta nova estirpe detetada, soma-se o Brexit, que a 1 de janeiro retira o Reino Unido da União Europeia, o que levou muitos empresários a reforçarem o transporte de mercadorias para território britânico. E o resultado é este: longas filas de trânsito e milhares de camionistas retidos há dias dos dois lados da fronteira.