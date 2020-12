Covid-19. Famílias de vítimas apresentam queixa e exigem 100 M€ ao Governo italiano

Cerca de 500 famílias de pessoas que morreram devido à covid-19 vão apresentar uma queixa civil e pedir 100 milhões de euros do Estado italiano, suspeito de graves omissões na gestão da crise da pandemia, informaram os media locais.

A denúncia tem como alvo o chefe de Governo italiano, Giuseppe Conte, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, e Attilio Fontana, presidente da região da Lombardia, a área mais afetada pela pandemia, com cerca de 25.000 das 70.000 mortes registadas em Itália desde fevereiro.

Esta ação cível segue-se a cerca de 300 denúncias criminais, de acordo com uma associação de familiares dos mortos que está na origem deste processo, a Comissão "Noi denunceremo" (Nós denunciaremos), movida nos últimos meses, principalmente junto do Ministério Público de Bergamo, norte do país.

A procuradoria está a conduzir várias investigações separadas relacionadas com a pandemia.

Advogados falam em "graves omissões"

Os advogados da "Noi denunceremo" imputam "graves omissões às autoridades públicas regionais da Lombardia e ao Governo central" na organização da resposta à pandemia, segundo uma notícia do diário local Bergamonews, publicada esta quarta-feira no seu portal.

Criticam, entre outras coisas, a ausência de um plano nacional contra a pandemia atualizado e os atrasos na criação de uma "zona vermelha" em fevereiro, abrangendo dois municípios do departamento de Bérgamo, Nembro e Alzano Lombardo, em particular mais afetados pelo novo coronavírus.

As primeiras "zonas vermelhas" foram estabelecidas no final de fevereiro por decisão do Governo italiano e afetaram cerca de dez municípios da Lombardia, em particular Codogno, a cidade do "paciente número um".

No início de março, a epidemia continuou a alastrar, com dois surtos maiores, nos municípios de Nembro e Alzano, mas a zona vermelha só foi aí estabelecida a 9 de março. As autoridades regionais e o Governo central rejeitam a responsabilidade por este atraso.