"Ouvi um rapaz perguntar se ia ficar aqui um mês porque não tem dinheiro para um teste à covid"

A SIC falou com um camionista português que já fez o teste à covid-19, obrigatório para entrar em França. Foi testado há 24 horas, mas continua à espera para conseguir sair do Reino Unido.

"O ambiente tem sido pesado em certas circunstâncias. Ainda há bocado ouvi um rapaz a perguntar a um polícia quanto tempo ia ficar aqui: se era um dia, dois, uma semana ou um mês porque não tem dinheiro para fazer um teste à covid", contou à SIC o português.

Milhares de carrinhas e camiões ainda estão parados, depois de França levantar o bloqueio de dois dias imposto aos viajantes provenientes do Reino Unido devido à nova estirpe do coronavírus.

Esta quarta-feira de manhã, alguns camionistas retidos em Dover, Inglaterra, entraram em confronto com as autoridades.

O encerramento da fronteira na noite de domingo, em resposta à descoberta de uma nova estirpe do coronavírus em Inglaterra, causou o caos nas áreas próximas dos pontos de travessia do Canal da Mancha, com cerca de 4.000 camionistas forçados a passar duas noites no interior dos veículos.