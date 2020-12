Situação caótica no Canal da Mancha. Camionistas não deverão conseguir passar o Natal em casa

As ligações aéreas, ferroviárias e marítimas entre o Reino Unido e a França foram retomadas. No entanto, cerca de 10 mil camionistas continuam retidos.

A sitiuação no Canal da Mancha é caótica, na sequência das restrições impostas pelo Governo francês por ter sido detetada em Londres e no sudeste de Inglaterra uma nova estirpe do coronavírus.

Perante o cenário cada vez mais provável de não passarem o Natal em casa, aumenta o desespero e a frustração dos camionistas retidos no porto de Dover, em Inglaterra. O dia foi de tensão entre a polícia e os camionistas e foi feita uma detenção.

Para entrar em território francês, é preciso ter um teste negativo à covid 19 e o processo pode arrastar-se até ao final da semana. Com o Natal à porta, a revolta instalou-se entre os camionistas esta quarta-feira.

No Reino Unido, foram identificados dois casos de uma nova estirpe do coronavírus descoberta na África do Sul, numa altura que o Reino Unido regista a maior subida diária no número de novas infeções. Nas últimas 24 horas morreram quase 750 pessoas, o valor mais elevado dos últimos oito meses.