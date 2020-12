Um guia do que podemos e não podemos fazer no Natal e na passagem de ano

A SIC preparou algumas perguntas e respostas rápidas sobre o que podemos e não podemos fazer nesta época festiva, numa altura em que Portugal está em estado de emergência, por causa da pandemia.

O primeiro-ministro António Costa avisou que "logo a seguir ao Natal é preciso fazer um grande esforço de contenção".

No Natal

Posso ir visitar a família?

Sim. É permitido viajar entre concelhos. No entanto, o recolher obrigatório tem de ser cumprido.

Até que horas posso andar na rua?

Nos dias 24 e 25 de dezembro, pode até às 2:00. No dia 26, o recolher obrigatório começa às 23:00.

Quantas pessoas posso ter em casa?

Não foi estabelecido pelo Governo nenhum limite. No entanto, deve ter o menor número possível. Por exemplo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que vai estar, no máximo, com cinco pessoas.

Posso fazer a ceia de Natal num restaurante?

Sim. Os restaurantes vão estar abertos nos dias 24 e 25 de dezembro até à 1:00. No entanto, o limite é de seis pessoas por mesa.





Na passagem de ano

Posso ir para fora do concelho?

Sim, desde que vá antes do dia 31 de dezembro e regresse depois de dia 4 de janeiro. É proibido circular entre concelhos nesse período.

Posso passar a meia-noite na rua?

Não. O recolher obrigatório é às 23:00 em todo o país.

Posso passar a meia-noite num restaurante?

Não. No dia 31 de dezembro, os restaurantes fecham às 22:30.

Posso pessar em casa de amigos?

Não é aconselhável. No entanto, se acontecer, todos devem ter bom senso e cuidado.