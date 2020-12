Covid-19. Mais de 2.100 profissionais de saúde serão vacinados no Hospital Pediátrico de Coimbra 

Mais de 2.100 profissionais de saúde começaram a ser vacinados contra a covid-19, no domingo de manhã, em Coimbra. O hospital pediátrico prepara-se para vacinar 60 pessoas por hora.

Cerca de 80% dos 8.500 profissionais do centro hospitalar manifestaram vontade de ser vacinados. Nesta primeira fase, as vacinas disponíveis ficam longe de chegar para todos e foi necessário seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde para definir quem serão os primeiros a ser chamados.

Todos os vacinados nesta fazer terão que fazer uma segunda toma daqui a três semanas. Já os restantes profissionais de saúde terão que esperar pela chegada de novas vacinas ao país.