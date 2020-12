Governo português acompanha no terreno motoristas retidos no Reino Unido

O Governo português tem uma equipa no terreno para acompanhar os motoristas portugueses retidos no Reino Unido, alguns dos quais poderão não conseguir passar o Natal em Portugal, disse esta quinta-feira a secretária de Estado das Comunidades.

"É previsível que, apesar de tudo, algumas pessoas não consigam sair antes do Natal e nós estaremos no terreno durante este período todo para acompanharmos os nossos cidadãos", declarou a secretária de Estado Berta Nunes à agência Lusa.

O tráfego de camiões entre o Reino Unido e a França foi suspenso durante 48 horas na sequência da deteção em território britânico de uma variante do SARS-CoV-2 que pode ser até 70% mais contagiosa.

Na quarta-feira, a França abriu a fronteira, mas exige que os motoristas tenham um teste covid-19 negativo para entrar no seu território.

Segundo a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, "a situação no terreno está mais demorada do que se previa" e "durante a noite poucos camiões conseguiram sair", apesar de se saber que "há um esforço muito grande para aumentar a capacidade de testagem".

A equipa portuguesa de quatro pessoas, incluindo o cônsul-geral adjunto e mais três pessoas do consulado de Londres contactaram na quarta-feira "com alguns motoristas que tinham pedido ajuda e hoje, logo de madrugada, saíram com alimentos e com bebidas e estão a contactar as pessoas".

Berta Nunes indicou que "há dificuldades por vezes em sair da fila para a testagem" e a equipa está ainda a ajudar algumas pessoas que não falam inglês.

A responsável acredita que através da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e de grupos de motoristas terá sido possível distribuir os contactos da equipa no terreno e "chegar a todos".

"Estivemos e estamos a acompanhar, a informar e a ajudar a resolver dúvidas e problemas que as pessoas têm e vamos continuar no terreno (...) até que seja necessário", afirmou.

Calcula-se que cerca de 300 motoristas portugueses tenham ficado retidos na fronteira entre o Reino Unido e a França, entre os milhares de várias nacionalidades.

O Governo britânico prometeu que os ferries que cruzam o Canal da Mancha vão funcionar no dia de Natal e no sábado, para aliviar o caos no porto de Dover.