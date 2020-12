Portugal com mais 70 mortes e 4.378 novos casos de covid-19

Portugal regista esta quinta-feira mais 70 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.378 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.413 mortes e 387.636 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos mais 221 casos, num total de 68.690.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 2.853 doentes, menos 137 em relação a quarta-feira, das quais 505 em cuidados intensivos, menos 6 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm em vigilância 88.78 contactos, mais 1.935 relativamente a quarta-feira.

O boletim revela ainda que 4.087 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 312.533 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 70 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 24 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 28 na região Norte, 13 na região Centro, 4 no Alentejo e uma na Madeira.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (1.952).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 199.720 casos de infeção e 3.001 mortes. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.271 novas infeções, contabilizando-se até agora 124.812 casos e 2.220 mortes. Na região Centro registaram-se mais 810 casos, acumulando um total de 4.272 infeções e 916 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 200 casos, totalizando 9.927 infeções e 180 mortos desde que começou a epidemia em Portugal. A região do Algarve tem hoje notificados 94 novos casos, somando 6.906 infeções e 64 mortos.

A Madeira registou 34 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.366 infeções e 11 mortes. Na Região Autónoma dos Açores foram registados 17 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.633 infeções e 21 mortos.

Há três novas variantes do vírus a circular em Portugal

Um estudo sobre diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2 detetou três novas variantes do vírus a circular na segunda vaga da pandemia de covid-19 em Portugal, avançou esta quarta-feira um investigador do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Uma das três variantes representa cerca de 70% dos genomas virais analisados no estudo e que se caracteriza por "uma mutação muito específica" que afeta as regiões onde se ligam os anticorpos.

"Verificámos agora neste estudo que fizemos em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência [IGC] que as variantes que estão a caracterizar esta segunda vaga em Portugal têm mutações que não estavam descritas durante toda a primeira vaga", adiantou João Paulo Gomes, responsável pela unidade de bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA.

As três variantes mais frequentes, cada uma delas reconhecida por uma alteração diferente na proteína Spike (A222V, S477N ou S98F), foram detetadas em todas as regiões de Portugal continental, sugerindo que terão sido as principais corresponsáveis pela segunda vaga epidémica de SARS-CoV-2.

O coordenador do "Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal" explicou que esta situação resulta de "um processo de adaptação do vírus ao ser humano".

Um guia do que podemos e não podemos fazer no Natal e na passagem de ano

A SIC preparou algumas perguntas e respostas rápidas sobre o que podemos e não podemos fazer nesta época festiva, numa altura em que Portugal está em estado de emergência, por causa da pandemia.

O primeiro-ministro António Costa avisou que "logo a seguir ao Natal é preciso fazer um grande esforço de contenção".

PEDRO NUNES

NO NATAL

POSSO IR VISITAR A FAMÍLIA?

Sim. É permitido viajar entre concelhos. No entanto, o recolher obrigatório tem de ser cumprido.

ATÉ QUE HORAS POSSO ANDAR NA RUA?

Nos dias 24 e 25 de dezembro, pode até às 2:00. No dia 26, o recolher obrigatório começa às 23:00.

QUANTAS PESSOAS POSSO TER EM CASA?

Não foi estabelecido pelo Governo nenhum limite. No entanto, deve ter o menor número possível. Por exemplo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que vai estar, no máximo, com cinco pessoas.

POSSO FAZER A CEIA DE NATAL NUM RESTAURANTE?

Sim. Os restaurantes vão estar abertos nos dias 24 e 25 de dezembro até à 1:00. No entanto, o limite é de seis pessoas por mesa.

NA PASSAGEM DE ANO

POSSO IR PARA FORA DO CONCELHO?

Sim, desde que vá antes do dia 31 de dezembro e regresse depois de dia 4 de janeiro. É proibido circular entre concelhos nesse período.

POSSO PASSAR A MEIA-NOITE NA RUA?

Não. O recolher obrigatório é às 23:00 em todo o país.

POSSO PASSAR A MEIA-NOITE NUM RESTAURANTE?

Não. No dia 31 de dezembro, os restaurantes fecham às 22:30.

POSSO PESSAR EM CASA DE AMIGOS?

Não é aconselhável. No entanto, se acontecer, todos devem ter bom senso e cuidado.