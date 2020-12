Caos no Canal da Mancha. Reino Unido envia mais de 800 militares para ajudar nos testes à covid-19

O Reino Unido enviou mais de 800 militares para a zona de Dover para ajudar nos testes à covid-19.

Mais de 4 mil camionistas continuam retidos à espera de atravessar o Canal da Mancha.

Milhares de motoristas passaram a consoada no sul de Inglaterra, no camião. Estão há vários dias com água e comida racionadas.

As autoridades enviaram várias carruagens de bebidas e alimentos quentes que o exército de salvação vai distribuir e alguns habitantes de Dover percorreram quilómetros de autoestrada a distribuir alimentos e sobretudo palavras de conforto aos camionistas.