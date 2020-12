Covid-19. Maioria dos profissionais de saúde quer ser vacinados

A vacinação contra a covid-19 arranca este domingo em cinco centros hospitalares de todo o país.

A vacina não é obrigatória. No entanto, a maioria dos profisisonais de saúde quer ser vacinado. Dos cerca de seis mil prossionais do Hospital de S. João, no Porto, 95% já disseram que querem ser vacinados. Em Coimbra ronda os 80%.

A vacina chega a portugal este sábado. São esperadas inicialmente 9.750 doses, mas até ao fim do ano chegarão mais 70.200.

A Direção-Geral da Saúde avisa que podem haver reações adversas, como dor e inchaço no local da injeção, dor de cabeça, calafrios ou febre.

A vacina é indicada a partir dos 16 anos e deve ser administrada em duas doses com intervalo mínimo de 21 dias. À semelhança de outros países da União Europeia, a vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo SNS.