Portugal com mais 65 mortes e 4.146 novos casos de covid-19

Portugal regista esta sexta-feira mais 65 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.146 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.478 mortes e 391.782 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos mais 1.488 casos, num total de 70.178.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 2.754 doentes, menos 99 em relação a quinta-feira, das quais 504 em cuidados intensivos, menos 1 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm em vigilância 90.093 contactos, mais 1.115 relativamente a quinta-feira.

O boletim revela ainda que 2.593 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 315.126 pessoas.

A poucos dias do arranque da vacinação contra a covid-19 em Portugal, a Direção-Geral da Saúde definiu algumas regras específicas.

As pessoas alérgicas que já tiveram reações graves a medicamentos ou a alimentos vão ter de ser vacinadas nos hospitais. E quem sofrer de uma doença aguda grave terá de esperar até estar completamente recuperado para receber a vacina.

As regras da DGS decorrem das indicações enviadas a todos os estados-membros pela Agência Europeia do Medicamento. São dirigidas aos profissionais de saúde que começam já no domingo a vacinar o primeiro grupo de risco e há indicações sobre o modo de preparação e de administração da vacina.

Mais de 2.100 profissionais de saúde serão vacinados no Hospital Pediátrico de Coimbra

Mais de 2.100 profissionais de saúde começaram a ser vacinados contra a covid-19, no domingo de manhã, em Coimbra. O hospital pediátrico prepara-se para vacinar 60 pessoas por hora.

Cerca de 80% dos 8.500 profissionais do centro hospitalar manifestaram vontade de ser vacinados. Nesta primeira fase, as vacinas disponíveis ficam longe de chegar para todos e foi necessário seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde para definir quem serão os primeiros a ser chamados.

Todos os vacinados nesta fazer terão que fazer uma segunda toma daqui a três semanas. Já os restantes profissionais de saúde terão que esperar pela chegada de novas vacinas ao país.