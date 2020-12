Camionistas retidos no Reino Unido. Já não há portugueses em Dover 

Os mais de 100 camionistas portugueses que permaneciam em Dover, no Reino Unido, atravessaram a fronteira ao longo deste sábado. A garantia é da Antram, que espera que sejam assumidas responsabilidades políticas pela situação.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) lembra que a retenção de vários dias no sul do Reino Unido, provocada pela identificação de uma nova variante do coronavírus, teve impacto na vida dos motoristas e causou prejuízos às empresas que vão sofrer perdas diretas superiores a três milhões de euros.

Dos cerca de 10 mil camionistas testados, apenas 24 estavam infetados. A maioria terá sido controlada, mas alguns motoristas garantem que não lhes foi pedido qualquer comprovativo do teste à covid-19.