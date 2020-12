Covid-19. Wolverhampton proíbe jogadores de ir às compras

O clube inglês Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, proibiu os seus futebolistas de ir às compras incluindo, aos supermercados, devido ao risco de contágio de covid-19, revelou este sábado o técnico luso.

"Temos de evitar qualquer risco, porque temos um plantel pequeno e já temos problemas com alguns jogadores que não estão disponíveis", realçou Nuno Espírito Santo, na conferência de imprensa de lançamento do encontro contra o Tottenham, de José Mourinho, no domingo.