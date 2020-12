Vacinação contra a covid-19. Operação mobiliza centenas de elementos da GNR e PSP 

A vacina da Pfizer contra a covid-19 chegou a Portugal sob fortes medidas de segurança. A operação de transporte, armazenamento e distribuição mobiliza centenas de elementos da GNR e da PSP.

Colocados em locais estratégicos, pelo menos 60 elementos da GNR estiveram envolvidos este sábado no percurso da carrinha, que transportava as vacinas, desde Vila Formoso até Coimbra, para depois garantirem a segurança no armazém.

Entre as forças de segurança presentes, estiveram o grupo de Intervenção de Ordem Pública, a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro de Inativação de Explosivos, o grupo de intervenção Cinotécnico e patrulhamentos a cavalo.