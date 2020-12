Covid-19. Já começou a vacinação no Chipre, República Checa e Itália

A vacinação contra a covid-19 arrancou este domingo na União Europeia.

No Chipre, as vacinas já começaram a ser administradas.

Também na República Checa o primeiro-ministro, de 66 anos, foi o primeiro a receber a vacina da Pfizer.



David W Cerny

Em Itália, o processo de vacinação já começou para os profissionais de saúde. Uma das primeiras italianas a tomar foi uma enfermeira que pediu a todos para seguirem o exemplo. Diz que é um motivo de orgulho e um gesto fundamental para o bem de todos.

A vacina da Pfizer/BioNTech, aprovada há uma semana, já foi entregue a todos os 27 Estados-membros.

Bruxelas adquiriu 200 milhões de doses, mas tem mais vacinas de outros laboratórios em carteira. Prevê-se que a 6 de janeiro seja aprovada a da Moderna.

Com o início da vacinação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, fala num comovente momento de unidade. Mas, três países decidiram começar no sábado a administrar as doses. É o caso da Hungria, Eslováquia e Alemanha.