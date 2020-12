Covid-19. Mais de 1.200 vacinados no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central no domingo

O balanço do primeiro dia de vacinação contra a covid-19 também é positivo no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC).

De acordo com o balanço feito pelo CHULC, que abrange os Hospitais de São José, Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa, foram vacinados este domingo 1.241 profissionais de Saúde.

O processo de vacinação decorreu entre as 10:30 e as 21:30 em 16 postos criados para o efeito no Hospital de São José e no do Curry Cabral. Segundo a mesma fonte, para segunda-feira está agendada a vacinação de mais 831 profissionais de Saúde.