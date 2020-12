Covid-19. Quase 4 mil profissionais de saúde de hospitais do Porto recebem vacina

Ao longo de 10 horas está previsto administrar 2.125 vacinas no hospital de São João, a uma média de 200 unidades por hora. A tarefa está atribuída a uma centena de profissionais.

Marta Temido sublinha que a opção de começar por vacina profissionais de saúde é sobretudo pragmática e assegura que em Janeiro a vacinação vai chegar aos lares.

O São João preparou-se ao detalhe e ao segundo para esta operação de logística que envolveu várias entidades. Há 25 postos prontos para vacinar e uma área para receber eventuais casos urgentes.

Marta Temido fez saber que, até ao momento, não há indicação de haver reações adversas à vacina.

No hospital de Santo António e no Centro Materno-Infantil do Norte, foram selecionados 1795 profissionais consoante a experiência de risco. A segunda dose da vacina será administrada daqui a 3 semanas, a 17 de janeiro.