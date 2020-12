Covid.19. 2.125 pessoas vacinadas no Hospital de São João este domingo

O presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, faz um balanço positivo do primeiro dia de vacinação contra a covid-19.

Fernando Araújo avançou que este domingo foram vacinadas 2.125 pessoas. O processo foi coordenado por 100 profissionais de saúde.

Às 10:07 deste domingo, Portugal iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19, mais de nove meses depois do primeiro caso registado no país, numa iniciativa que abrange ao longo dos próximos dois dias os 27 estados-membros da União Europeia.

António Sarmento, diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, de 65 anos, foi o primeiro português a ser vacinado.