"Dia histórico". O 1.º dia da vacinação contra a covid-19 em Portugal

A primeira vacina contra a covid-19 em Portugal

A vacinação contra a covid-19 em Portugal começou no Hospital de São João, no Porto. António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do hospital, fica para a história como o primeiro português a ser vacinado contra o coronavírus.

Tem 65 anos e pertence ao gabinete da Ordem dos Médicos. Professor da Faculdade de Medicina do Porto, tem um longo percurso na luta contra a SIDA, a gripe A e a tuberculose.

Já Ana Isabel Ribeiro, enfermeira do cuidados intensivos do mesmo hospital, foi a primeira enfermeira a administrar a vacina em Portugal. Esteve sempre na linha da frente do combate à covid-19.

Vacinação no Porto

No Hospital de São João, no Porto, foram cerca 4 mil os profissionais de saúde selecionados para o arranque da 1.ª fase de vacinação.

Por volta das 13:00 deste domingo, o hospital já tinha mais de 500 profissionais de saúde vacinados. O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, recebeu a vacina a meio da manhã.

25 postos de vacinação e uma área para receber eventuais casos urgentes foram montados nas consultas externas.

A ministra da saúde, Marta Temido, visitou os dois centros hospitalares do Porto. Ao Santo António e ao Centro Materno-Infantil chegaram 1.795 doses da vacina contra a covid-19.

Até terça feira, vão ser administradas 600 vacinas por dia. A segunda dose da vacina será administrada daqui a três semanas, a 17 de janeiro.

Vacinação em Lisboa. "Vamos desmistificar. Não podemos ter medo"

Mais de 2 mil vacinas contra a covid-19 estão destinadas ao Centro Hospitalar Lisboa Central.

A primeira vacina em Lisboa foi dada a uma médica do serviço de Medicina B do Hospital de Santa Maria, Sandra Braz, que acompanha doentes covid desde março.

No Hospital Curry Cabral, o primeiro a ser vacinado foi o médico internista e nefrologista Fernando Nolasco. O profissional considera que a batalha contra a covid-19 está ainda longe do fim.

A primeira fase de vacinação abrange cinco hospitais da cidade.

Vacinação em Coimbra. Vacinadas 60 pessoas por hora

Coimbra foi um dos locais onde também decorreu a vacinação de profissionais da saúde, no Hospital Pediátrico.. Foram vacinadas 60 pessoas por hora no Hopsital Hospital Pediátrico de Coimbra.

A vacinação começou pela diretora do serviço de Hematologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, por volta das 10:30.

Os profissionais que acompanham doentes infetados com covid-19 nos cuidados intensivos foram os primeiros a ser vacinados em Coimbra.

O objetivo é vacinar 720 pessoas por dia até terça-feira.

"Vamos ter de usar máscara e respeitar distanciamento até atingirmos imunidade de grupo"

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, garantiu que está bem e que, até agora, não teve sintomas adversos, depois de ter recebido a vacina contra a covid-19.

Em entrevista na SIC Notícias, lembrou que é necessário ter 70% dos portugueses vacinados para termos a imunidade de grupo, "para ganharmos a guerra".

"Enquanto isso não acontece, vamos ter de usar máscara e a respeitar distanciamento físico durante vários meses. Pelo menos, até ao verão", disse.

