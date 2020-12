Portugal com mais 63 mortes e 1.577 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista este domingo mais 63 mortes relacionadas com a covid-19 e 1.577 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.619mortes e 394.573 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos menos 1.561 casos, num total de 68.208.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 2.870 doentes, mais 80 em relação a sábado, das quais 504 em cuidados intensivos, menos nove face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm em vigilância 92.069 contactos, mais 1.751 relativamente a sábado.

O boletim revela ainda que 3.075 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 319.746 pessoas.

Dados por região

Relativamente às 63 mortes registadas nas últimas 24 horas, 24 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 23 na região Norte, 11 na região Centro, quatro no Alentejo e uma na Madeira.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (717).

Desde o início da pandemia, a região Norte registou 202.585 casos de infeção e 3.083 mortes. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 464 novas infeções, contabilizando-se até agora 127.177 casos e 2.299 mortes. Na região Centro registaram-se mais 279 casos, acumulando-se 44.319 infeções e 945 mortos. Já no Alentejo foram assinalados mais 32 casos, totalizando 10.245 infeções e 194 mortos desde que o início da epidemia em Portugal. A região do Algarve tem hoje notificados 38 novos casos, somando 7.112 infeções e 65 mortos.

A Madeira registou 37 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 1.442 infeções e 12 mortes devido à covid-19. Na Região Autónoma dos Açores foram registados 10 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.693 infeções e 21 mortos.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 177.351 homens e 217.084 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 138 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.444 eram homens e 3.175 mulheres. O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.



Mais de 80 milhões de casos em todo o mundo

Mais de 80 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus, incluindo 1,76 milhões de mortes, foram registados em todo o mundo desde o início da pandemia, há um ano, de acordo com uma contagem efetuada pela AFP.

Segundo os dados fornecidos pelas autoridades de saúde à AFP às 08:00 TMG (mesma hora em Lisboa), foram registados um total de 80.145.185 casos e 1.756.060 mortes. Na semana passada, foram contados em média 580.000 casos por dia.

A Europa é a região mais afetada do mundo. Na sexta-feira, passou a marca dos 25 milhões, com 546.000 mortes.



