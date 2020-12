Já regressou, este sábado às 23:00, o recolher obrigatório para os concelhos de risco muito elevado e extremo.

Desde as 13:00 que é proibido circular nestes concelhos e que o comércio e a restauração estão fechados.

Para o período de Ano Novo, há restrições mais apertadas que no Natal. O Governo proibiu a circulação entre concelhos entre as 00:00 de 31 de dezembro e as 05:00 de 4 de janeiro.