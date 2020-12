Covid-19. Hospital de Santa Maria da Feira começa a vacinar terça-feira

O Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV), que tem sede em Santa Maria da Feira e tutela as unidades de São João da Madeira e Oliveira de Azeméis, começa terça-feira a vacinar 595 profissionais.

Segundo revelou esta segunda-feira à Lusa a administração desses três hospitais do distrito de Aveiro, a sua primeira fase de vacinação contra a covid-19 estará centralizada no Hospital São Sebastião, na Feira, e deverá ficar concluída na quarta-feira.

O procedimento abrange quase um terço dos 1.900 trabalhadores do CHEDV, que, enquanto estrutura de referência para cerca de 350.000 utentes da região, serve não apenas as comunidades dos concelhos da Feira, Azeméis e São João da Madeira, mas também as de Arouca, Vale de Cambra e Ovar.

"A primeira pessoa a vacinar será a enfermeira Sandra Silva, que trabalha no serviço de Medicina Interna", informa fonte do CHEDV, anunciando que a operação terá início às 08:30.

Entre os 595 profissionais selecionados para a fase inicial de inoculação incluem-se os que exercem funções na Unidade de Cuidados Intensivos, no serviço de Urgência e nas alas de internamento específicas para doentes com covid-19 - "de acordo com os critérios de prioridade definidos pela Direção-Geral da Saúde".

Quanto aos profissionais não-abrangidos pelo primeiro estágio de administração da substância imunitária contra o vírus SARS-CoV-2, a mesma fonte hospitalar adianta: "Contamos receber mais doses ainda em janeiro para depois vacinar os restantes profissionais, mas isso dependerá sempre das quantidades que nos forem atribuídas pelo Ministério da Saúde, que é a entidade que controla a distribuição".

A direção do CHEDV remeteu sábado à generalidade dos seus profissionais um inquérito sobre a respetiva recetividade à vacinação, tendo 50% dos auscultados respondido ao questionário no prazo de 24 horas. Com base nas respostas recolhidas até domingo, a administração informa agora: "Confirmámos que 97% dessas pessoas querem efetivamente tomar a vacina".

Também no distrito de Aveiro, arranca igualmente esta terça-feira a inoculação contra a covid-19 no Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) - que integra as unidades de Aveiro, Águeda e Estarreja, e serve 300.000 utentes de nove concelhos, entre os quais também Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos.

Fonte do CHBV declara que o procedimento terá início às 09:00 no Hospital de Aveiro e que, ao longo do dia, "serão vacinados cerca de 390 profissionais, continuando esse processo pelas semanas seguintes".

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 80,6 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 1,765 milhões morreram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 2 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 6.688 óbitos e um acumulado de 396.666 infeções confirmadas.