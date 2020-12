Covid-19. Surto em lar de Chaves com 32 utentes e 12 funcionárias infetadas

A estrutura residencial para idosos Casa de Santa Marta, em Chaves, tem 44 infetados com covid-19, 12 funcionárias e 32 utentes, adiantou hoje à Lusa fonte da instituição.

Segundo explicou Laurentina Alonso a responsável pela Casa de Santa Marta, em Chaves, distrito de Vila Real, que é gerida por religiosas, todos os utentes infetados estão numa só ala, separados dos restantes, e encontram-se "estáveis".

"As famílias estão a par da situação e temos seguido todas as orientações por parte da saúde pública, cumprindo com as normas sanitárias, arejando os espaços e procedendo às desinfeções", realçou.