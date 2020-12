Mais 58 mortes e 2.093 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 58 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.093 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.677 mortes e 396.666 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 68.307 casos, mais 99 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2.967 pessoas, mais 97 do que no dia anterior, das quais 503 em cuidados intensivos, menos 1 face a domingo.

As autoridades de saúde têm em vigilância 93.136 contactos, mais 1.067 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 1.936 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 321.682 pessoas.

No domingo foram vacinadas 4.828 profissionais de saúde em vários centros hospitalares pelo país. A vacinação prossegue hoje, dia em que chegou uma nova remessa da Pfizer a Portugal.

O presidente do governo regional da Madeira acredita que a nova estirpe do coronavírus, proveniente do Reino Unido, já se encontra em vários pontos do país. Miguel Albuquerque esta segunda-feira revelou que são 18 os casos no arquipélago. Um deles proveniente da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O grupo farmacêutio britânico AstraZeneca afirma ter encontrado, após mais investigações, "a fórmula vencedora" para a sua vacina contra a covid-19 que está a desenvolver em conjunto com a Universidade de Oxford e que deverá ser aprovada nos próximos dias no Reino Unido.

O Reino Unido, primeiro país que começou a campanha de vacinação com ao medicamento da Pfizer/BioNTech, detetou uma nova variante do coronavírus.

Contra esta mutação, "acreditamos que, por enquanto, a nossa vacina mantém a sua eficácia", afirmou o diretor-geral da AstraZeneca, Pascal Soriot. "Mas não podemos ter a certeza por isso vamos fazer mais testes".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os países que registaram o maior número de novas mortes são os Estados Unidos, o Brasil e o México, bem como a Índia e o Reino Unido.

Links úteis