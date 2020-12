Quem são e o que devem fazer os doentes prioritários da 1ª fase de vacinação para a covid-19?

Prioritários, nesta primeira fase, são pessoas com mais de 50 anos de idade e com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência Cardíaca, doença coronária, insuficiência renal grave, Doença pulmonar Obstrutiva Crónica, ou doença respiratória crónica.

E, mesmo que o doente não saiba se é prioritário ou não, o Serviço Nacional de Saúde sabe, pelo registo eletrónico, quem são os utentes a chamar nesta primeira fase. Todas, devem esperar uma mensagem ou um e-mail do Serviço Nacional de Saúde.

Quem foi diagnosticado há pouco tempo com uma destas patologias graves, também pode ficar descansado. A informação fica de imediato no registo electrónico do utente.

Os doentes que são acompanhados no privado também não vão ficar de fora. Os hospitais privados vão ser contactados pelo SNS para indicarem quais os doentes incluídos nesta primeira fase de vacinação. Todos vão ser vacinados, a seu tempo, e de acordo com os critérios de prioridade que foram definidos.