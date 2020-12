Hamilton Mourão é o 14º elemento do Governo de Jair Bolsonaro a testar positivo. Depois do próprio Presidente e do ministro da Saúde, o vice-presidente também contraiu a doença e passa a fazer parte dos quase 7,5 milhões de infetados no país.

A notícia surge no mesmo dia em que o Brasil superou as 191 mil mortes, depois de ter totalizado mais 344 vítimas mortais nas últimas 24 horas.