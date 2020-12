Açores iniciam vacinação na quinta-feira em São Miguel e na Terceira

Os Açores vão receber o primeiro lote de vacinas contra a covid-19 na quarta-feira à noite, iniciando a vacinação na quinta-feira, nas ilhas Terceira e São Miguel, revelou o Governo Regional.

"São 9.750 doses, fornecidas diretamente pela Pfizer-BioNTtech, que começam a ser administradas logo no dia 31, nas ilhas Terceira e São Miguel, por serem aquelas que revelam transmissão comunitária. Este número de doses corresponde a 2% do total de cada fornecimento ao território nacional", avançou a secretaria regional da Saúde e Desporto dos Açores, numa nota de imprensa.

As vacinas deverão chegar à ilha Terceira, onde serão armazenadas, na quarta-feira às 22:30 locais (23:30 em Lisboa), seguindo uma parte para a ilha de São Miguel, no dia seguinte, no voo das 06:50.

"Os utentes e profissionais de saúde de lares e estruturas residenciais, unidades de cuidados continuados e casas de saúde serão os primeiros a receber a vacina, no âmbito de uma fase inicial que se prolonga até março", avançou a tutela.

O secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, vai acompanhar a entrega das vacinas à Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel e "estará presente para assistir ao arranque do processo de vacinação" naquela ilha.

Já o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que tutela a Solidariedade Social, acompanhará o arranque da vacinação na ilha Terceira.

Desde o início do surto, foram detetados nos Açores 1.832 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, tendo ocorrido 22 óbitos e 1.423 recuperações.

Existem atualmente 297 casos positivos ativos de infeção na região, dos quais 253 em São Miguel, 35 na Terceira, sete no Faial, um no Pico e um em São Jorge.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.