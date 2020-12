António Costa deverá terminar isolamento profilático nas próximas horas

António Costa deverá sair do isolamento profilático nas próximas horas. Fontes do gabinete do primeiro-ministro avançaram à SIC que Costa está bem e não chegou a apresentar sintomas de covid-19.

O primeiro-ministro espera apenas a realização de um novo teste negativo à covid-19 para poder regressar a casa e à sua vida normal.

Esta terça-feira termina o 14.º dia de isolamento. Nestes dias, António Costa tem estado a viver no Palácio de Belém, depois de ter estado com o Presidente francês Emmanuel Macron, que testou positivo um dia depois do almoço com Costa no Palácio do Eliseu.

A autoridade de saúde considerou que se tratava de uma exposição de alto risco e estabeleceu um período de isolamento de catorze dias para o primeiro-ministro.