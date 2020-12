Centros de saúde do Baixo Mondego começaram a vacinar os profissionais de saúde

Os profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego começaram esta manhã o processo de vacinação. Pelas várias unidades de cuidados primários da região centro foram distribuídas 575 vacinas.

Ao agrupamento de centros de saúde do Baixo Mondego chegaram para já 125 vacinas para um número de profissionais que ultrapassa os mil.

Ainda que o caminho até todos estarem imunizados vá demorar, a certeza é que este é um sinal positivo para a comunidade.

Em toda a região centro foram identificados 1800 profissionais de saúde prioritários, entre os cerca de 4400. Além da idade, o critério de seleção focou-se nas áreas dedicadas às doenças respiratórias, testes e colheitas, apoio domiciliário e lares, e ainda à saúde pública.

Para as unidades de cuidados primários da administração regional de saúde do centro seguiram 575 vacinas. Os valores variaram entre as 40 que seguiram para Castelo Branco e as 150 para o ACES Dão Lafões.