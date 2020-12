Covid-19. Atenções viradas para a vacina um pouco por todo o mundo

Por todo o mundo as atenções estão viradas para a vacina contra a covid-19 que já chegou ou que está prestes a chegar a cada país.

Irão desenvolve vacina própria em resposta a sanções dos EUA

No Irão, celebra-se o lançamento dos testes em humanos de uma vacina desenvolvida no próprio país. É uma forma de dar a volta à dificuldade em importar vacinas para a covid-19 por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos.

Medicamentos e produtos de cariz humanitário estão isentos de sanções, mas as restrições ao comércio levaram muitos bancos e empresas em todo o mundo a deixar de fazer negócios e acordos com o Irão, com receio de serem alvo de punições de Washington.

Famílias norte-americanas vão receber novo apoio

Essa preocupação não existe nos Estados Unidos, onde mais de 2,1 milhões de cidadãos já receberam uma dose de vacina. Está também em andamento o pacote que visa revitalizar a economia norte-americana. A proposta vem ainda de Donald Trump e foi aprovada na Câmara dos Representantes.

As famílias norte-americanas vão receber de auxílio económico na sequência da crise provada pela pandemia dois mil dólares. Terão direito a este apoio os norte-americanos com rendimentos até 75 mil euros.

Brasil tem mais de 191 mil vítimas mortais da covid-19

No Brasil, o Presidente diz que assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária certificar a vacina ela será disponibilizada por todos os estados. Até agora, as autoridades brasileiras reportaram mais de 191 mil vítimas mortais no país.