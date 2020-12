Covid-19. Mais de 7.500 profissionais de saúde vacinados em dois dias

Nos últimos dois dias foram vacinados 7.585 profissionais de saúde contra o novo coronavírus, em cinco centros hospitalares, anunciou esta terça-feira a diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

Segundo a mesma responsável, foram administradas cerca de 80% das doses de vacinas disponibilizadas para estes hospitais na atual fase.

Graça Freitas insistiu que a vacinação não dispensa, nesta fase, "de forma alguma", as medidas de proteção recomendadas, como o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos e o uso de máscara, bem como o arejamento de espaços fechados.

Vacinação já arrancou em Évora e no Algarve

Os profissionais de saúde já começaram a ser vacinados no Hospital Espírito Santo, em Évora. O processo arrancou já depois das 9 horas. Até quinta-feira, 350 médicos, enfermeiros e assistentes operacionais recebem as primeiras doses.

Também no Algarve, a campanha de vacinação contra a covid-19 teve início esta manhã. As 1.100 doses chegaram ontem, 900 para os hospitais de Faro e Portimão e 200 para centros de saúde.

Profissionais do hospital e centros de Viseu começaram a ser vacinados

Em Viseu, começou a vacinação aos profissionais do centro hospitalar, mas também aos profissionais dos centro de saúde.

Desde o início da pandemia, vários concelhos da região tiveram picos no número de casos e muitos centros de saúde chegaram a estar no limite da resposta

Vacinação no hospital de Gaia decorre durante dois dias

O centro hospitalar Gaia Espinho tem 4300 profisisonais de saúde e a maioria quer ser vacinada

Em termos de números de doentes covid-19, o hospital regista agora o mais baixo das últimas semanas: 60 doentes internados em enfermaria e 14 em cuidados intensivos.

Hospital Beatriz Ângelo vai vacinar 455 profissionais até esta quarta-feira

No hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 455 profissionais de saúde vão ser vacinados entre esta terça e quarta-feira. Tem sido um dos hospitais mais pressionados desde março na região de Lisboa.

Nas últimas semanas o hospital tem estado no limite no que toca a internamentos de doentes infetados. O hospital chegou a ter, no pior dia, 17 pessoas nos cuidados intensivos.

A vacina dá esperança, mas não significa o fim da pandemia. O Hospital de Loures recebeu esta semana 455 doses das mais de 70 mil que chegaram a Portugal. Vão ser dadas até quarta-feira a quem trabalha diretamente com doentes infetados.

A adesão nesta primeira fase foi total. Nenhum profissional de saúde recusou ser vacinado.

No primeiro dia foram vacinados mais de 4.800 profissionais de saúde

A vacina começou a ser administrada aos profissionais de saúde este domingo. No primeiro dia, segundo avançou Marta Temido, ministra da Saúde, 4.828 profissionais de saúde foram vacinados. O anúncio foi feito esta segunda-feira, durante a visita aos hospitais Curry Cabral e Santa Maria, ambos em Lisboa.

Os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central foram os primeiros a receber a vacina da Pfizer/BioNTech.