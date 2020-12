Covid-19. Primeiro lote de vacinas chega ao Funchal no último voo desta quarta-feira

As vacinas contra a covid-19 devem chegar à Madeira no último voo desta quarta-feira que aterra no Funchal depois da meia-noite. O objetivo é começar a vacinar já na quinta-feira.

Inicialmente estava previsto que as primeiras 9.750 doses chegassem na segunda-feira ao arquipélago, mas houve um atraso no transporte.

Metade destas doses será administrada nos profissionais de saúde e a outra metade irá para os lares de idosos.

O Governo regional garante que tem tudo a postos para começar a vacinar logo que as doses cheguem ao arquipélago.

Pfizer responsável pelo atraso na entrega das vacinas na Madeira