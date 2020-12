DGS recomenda prioridade na vacinação de titulares de órgãos de soberania

A Direção-Geral da Saúde recomenda que titulares de órgãos de soberania sejam vacinados na primeira fase do plano de vacinação contra a covid-19, tal como tem acontecido noutros países, mas deixa a decisão nas mãos dos próprios.

Antes desta recomendação, a Presidência da República fez saber que Marcelo Rebelo de Sousa só deveria ser vacinado na segunda fase, que começa em abril.

Aos 72 anos, Marcelo Rebelo de Sousa só deverá receber a vacina contra a covid-19 ao mesmo tempo que todos os cidadãos com mais de 65 anos que não sejam profissionais de saúde e não trabalhem ou residam em lares.

DGS recomenda, não decide

Graça Freitas diz que o assunto ainda está em aberto, mas defende também que não há nada que impeça Portugal de seguir o exemplo de outros países e dar prioridade à vacinação dos titulares de altos cargos públicos. Sublinha, no entanto, que a Direção-Geral da Saúde só recomenda, não decide.

Pelo menos até agora nenhuma das mais altas figuras do Estado mostrou intenção de ser vacinado já na primeira fase.

Se também optar por não seguir a recomendação da DGS, a vez do primeiro-ministro só chegará mais tarde. Aos 59 anos e sem fatores de risco conhecidos, António Costa só deverá ser vacinado na terceira fase.

Contactado pela SIC, também o gabinete do Presidente da Assembleia da República adiantou que Ferro Rodrigues será vacinado quando for chamado, de acordo com os critérios de saúde e idade definidos no plano de vacinação.

O jornal Público adianta que a hipótese de dar prioridade aos titulares de altos cargos políticos chegou a ser equacionada, mas acabou por cair. A confirmarem-se as decisões das três mais altas figuras do Estado, Portugal diverge da opção seguida por vários países.