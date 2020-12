Eduardo Cabrita pede esclarecimento sobre patrulha das carrinhas que transportam a vacina

O desentendimento entre a PSP e a GNR que levou a atrasos na distribuição da vacina da covid-19 de Évora para Faro continua sem resposta. As duas forças de segurança não se entendem quanto a quem compete fazer a patrulha das carrinhas que transportam a vacina.

Perante o problema, o Ministério admite que também tem dúvidas. Eduardo Cabrita já pediu, por isso, esclarecimentos ao Sistema de Segurança Interna.

"O Ministro solicitou ainda, à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição."

O Sistema de Segurança Interna está responsável pela coordenação do plano de segurança que envolve a vacinação contra a covid-19. Contactado pela SIC para esclarecer a questão, não foi obtida qualquer resposta.

O plano de Vacinação contra a covid-19 define 4 áreas de segurança. No caso dos centros de vacinação e controlo de pessoas, a competência está atribuída à força de segurança territorialmente competente. Mas no caso do transporte, o documento faz apenas referência a um dispositivo de desembaraçamento de transito efetuado pelas forças de segurança para facilitar o deslocamento.

SIC teve acesso a documento que define competências

A SIC teve acesso ao Plano de Coordenação, controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança, um documento confidencial que define de forma geral a competência para o tal dispositivo de desembaraçamento previsto no plano de vacinação.

Diz o ponto seis que: "6. O dispositivo de Desembaraçamento de Trânsito é da responsabilidade e, como tal, executado, pela Força de Segurança territorialmente competente."

Mas no ponto seguinte é dito que: "7. Nos percursos que compreendam passagens por áreas de responsabilidade territorial das duas Forças de Segurança, o princípio geral é o de o dispositivo de desembaraçamento de trânsito ficar à responsabilidade da GNR."

O Ministério da Administração Interna parece não saber se estas regras que regem o dia a dia da cooperação policial foram ou não alteradas para o Plano de Vacinação. Por agora, a secretaria-geral do Sistema de Segurança Interna a quem competem dar esclarecimentos optou pelo silêncio.

O caso por decisão da tutela será alvo de um inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna.