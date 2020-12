A Alemanha ultrapassou as 30 mil mortes por covid e o governo de Berlim pondera estender as regras de confinamento para além do dia 10 de janeiro.

No Reino Unido, há mais de 20 mil pessoas internadas nos hospitais, o número mais alto de sempre, e os peritos de saúde dizem que, se o país, não conseguir vacinar 2 milhões de pessoas, por semana, terá de enfrentar uma terceira vaga da pandemia.