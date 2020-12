Hospital Beatriz Ângelo vai vacinar 455 profissionais até esta quarta-feira

No hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 455 profissionais de saúde vão ser vacinados entre esta terça e quarta-feira. Tem sido um dos hospitais mais pressionados desde março na região de Lisboa.

Nas últimas semanas o hospital tem estado no limite no que toca a internamentos de doentes infetados. O hospital chegou a ter, no pior dia, 17 pessoas nos cuidados intensivos.

A vacina dá esperança, mas não significa o fim da pandemia. O Hospital de Loures recebeu esta semana 455 doses das mais de 70 mil que chegaram a Portugal. Vão ser dadas até quarta-feira a quem trabalha diretamente com doentes infetados.

A adesão nesta primeira fase foi total. Nenhum profissional de saúde recusou ser vacinado.