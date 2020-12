Primeiro dia de vacinação contra a covid-19 na Guarda

A vacinação contra a covid-19 arrancou esta manhã no Hospital da Guarda no dia em que as 72 camas para doentes infetados estão totalmente ocupadas: 60 camas das duas enfermarias Covid e mais 12 em cuidados intensivos. Até quinta-feira vão ser vacinados diariamente 200 profissionais de saúde .

Às 11 da manhã e com o fim deste 2020 pandémico a menos de 3 dias, a diretora da urgência do Hospital da Guarda recebia a primeira vacina da história distrital.

Um ato de fé na ciência que não dispensa para já os cuidados do ano inteiro. É que de momento toda a capacidade instalada para doentes covid está esgotada.

As 12 camas de cuidados intensivos estão ocupadas e as duas alas covid também. Mais um sinal de uma segunda vaga ainda em fase aguda.

Profissionais de saúde da linha da frente covid foram também escolhidos para tomarem as primeiras 605 doses recebidas ontem na Guarda.

O medo dá agora lugar a mais confiança, mas há 12% dos profissionais da unidade local de Saúde da Guarda já manifestaram que não querem ser vacinados.

200 pessoas vacinadas esta terça feira do Hospital e centros de saúde. E idêntica cadência prevista até depois de amanhã.

A partir de agora, a Administração da ULS da Guarda com 25 profissionais de saúde infetados vai receber novas remessas de vacinas todas as semanas