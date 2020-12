Vacina contra covid-19. UE anuncia nova compra à Pfizer, enquanto espera pela aprovação da Moderna

A Presidente da Comissão Europeia, fez saber, através do Twitter, que vão ser adquiridos mais 100 milhões de doses da vacina da Biontech/Pfizer e admitiu ainda uma futura nova compra à farmacêutica, enquanto se espera luz verde para a vacina da Moderna.

O anunciou acontece dias depois de iniciada a campanha de vacinação na Europa que tem passado por alguns sobressaltos.

Na Alemanha, oito funcionários de um lar no nordeste do país receberam por engano cinco doses da vacina contra a covid-19. As regras indicam que o líquido do frasco da Pfizer deve ser diluído e administrado a 5 pessoas, mas um erro humano acabou por ditar a administração de frascos inteiros de uma só vez aos 8 funcionários, com idades entre os 38 e os 54 anos.

Também o sul da Alemanha se deparou com problemas: várias regiões rejeitaram doses por causa de dúvidas sobre a forma como foram transportadas. Dúvidas essas que também surgiram no lote destinado a Espanha que obrigou a um atraso de 24 horas na entrega das 350 mil doses reservadas para os espanhóis.