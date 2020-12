Vacinação para a covid-19 arrancou hoje nos centros de saúde

A vacinação arrancou hoje nos centros de saúde. Em Sete Rios, Lisboa, todos os profissionais na linha da frente quiseram ser vacinados. A seguir serão chamadas, por telefone, as pessoas que estão no primeiro grupo prioritário.

Na sede do agrupamento de centros de saúde Lisboa Norte, em Sete Rios, começaram esta terça-feira a ser vacinados os profissionais em contacto com doentes covid ou com suspeitas da doença.

Seguem-se os utentes e trabalhadores dos lares, as pessoas a partir dos 50 anos que têm doenças que as tornam mais vulneráveis ao vírus, como é o caso da insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório.

Estão identificadas 17. 300 pessoas para esta primeira fase.

O centro de saúde de Sete Rios adaptou a zona de vacinação internacional para administrar 200 doses por dia.