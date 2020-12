Covid-19. Forças de segurança aumentam fiscalização no último dia do ano

As restrições em vigor para o último dia do ano levou as autoridades a aumentar a fiscalização. Esta quinta-feira entrou em vigor a proibição de circulação entre concelhos e as forças de segurança asseguraram que a regra está a ser cumprida.

A proibição de circulação entre concelhos começou à meia-noite de dia 31 de dezembro e estende-se até às 5:00 de 4 de janeiro. No terreno, as forças de segurança confirmam que os portugueses estão a cumprir: os que foram mandados parar apresentaram às autoridades justificações válidas para viajar.

O incumprimento do dever geral de recolhimento pode resultar na prática do crime de desobediência. Mas as forças de segurança continuam a optar por ações pedagógicas.

Na última noite de 2020, devido à obrigatoriedade do recolher obrigatório, a GNR vai reforçar a fiscalização nos locais onde, por norma, se realizam festejos da passagem de ano.