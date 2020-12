Covid-19. Situação agrava-se no lar de Mora devido à falta de pessoal

Em Mora, no lar da Vila de Cabeção, morreram 14 idosos e há pelo menos 120 pessoas infetadas com o novo coronavírus. O surto, detetado há duas semanas, já se alastrou pela comunidade local. A situação agravou-se ainda mais com a falta de pessoal para prestar os cuidados necessários aos utentes do lar.

Apenas sete dos 62 utentes do Lar da Associação de Cabeção não estão infetados. O surto de covid-19 detetado há duas semanas atingiu já 120 pessoas e 14 utentes morreram nos últimos dias.

A autarquia está preocupada com o agravamento da situação. Dos 45 funcionários que prestavam cuidados aos utentes, 28 são casos ativos e a infeção já se espalhou pela comunidade.

A falta de pessoal e de equipas de intervenção rápida na vila alentejana levou o presidente do município de Mora a repetir o apelo feito há duas semanas. O autarca realça o apoio do Centro de Saúde de Mora, que tem sido incansável no apoio ao lar da Associação de Cabeção, mas insuficiente.

Luís Simão admite um cenário mais gravoso quando forem conhecidos os resultados dos testes efetuados no início da semana.