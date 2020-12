Vacinação da covid-19 nos Açores começa pelas ilhas de São Miguel e Terceira

As vacinas contra a covid-19 chegaram esta manhã à ilha de São Miguel. As 9.750 vacinas destinadas aos Açores chegaram durante a noite à Terceira e ficaram armazenada no Hospital Santo Espírito, em Angra do Heroísmo. Uma parte seguiu depois para São Miguel.

O secretário Regional da Saúde Clélio Menezes diz que o objetivo é administrar 5 mil vacinas em 10 dias, nas ilhas de São Miguel e da Terceira.

O governo regional dos Açores decidiu que a vacinação vai começar nos lares. Em São Miguel, um profissional de saúde do Lar da Misericórdia de Vila Franca do Campo é o primeiro a receber a vacina.

