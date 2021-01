Itália com mais 462 mortos e 22.211 novos casos de covid-19

A Itália registou em 24 horas 22.211 novos casos de covid-19 e 462 mortes associadas à doença, indicou esta sexta-feira o Ministério da Saúde italiano.

Os dados estão em linha com os divulgados no dia anterior e elevam o total de casos de covid-19 no país para 2.129.376 desde fevereiro, havendo 74.621 mortos, o número mais alto na Europa.

A região com o maior número de novos casos continua a ser Veneto (norte de Itália), que reportou 4.805 novos contágios, seguida da Lombardia, com mais 3.056.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.818.946 mortos resultantes de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.