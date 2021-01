2020 terminou com mais de 123 mil mortes em Portugal 

Há 100 anos que não morriam tantas pessoas em Portugal. 2020 terminou com mais de 123 mil mortes. A informação é avançada pelo Jornal de Notícias.

Entre março e novembro terão morrido mais 10 mil pessoas do que no ano anterior, a covid-19 terá sido responsável por metade destes óbitos.

A pandemia também travou a natalidade e a entrada de estrangeiros.

Os números do teste do pezinho realizados nos primeiros dias de vida dos bebés mostram que, em 2020, a natalidade diminuiu. Entre janeiro e outubro foram realizados cerca de 71.700 testes, quase menos dois mil do que no mesmo período de 2019.

Em sentido inverso, a mortalidade aumentiu. Entre março, altura em que foram detetados os primeiros casos de covid-19, e novembro, registaram-se mais de 9.600 mortes do que a média.