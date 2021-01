Covid-19. Novo surto em lar de Alhos Vedros com 86 casos ativos

Há mais 86 casos ativos de covid-19 em instalações da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, na Moita. Cinco pessoas já morreram e três estão hospitalizadas.

O primeiro surto surgiu há sete semanas. Nessa altura foram identificados 18 casos positivos entre utentes e trabalhadores da Unidade de Cuidados Continuados. Uma pessoa teve de ser hospitalizada e quatro acabaram por morrer.

Agora surgiu um novo foco de infeção mas num lar: um utente do Lar Pedro Rodrigues Costas, com 84 anos, foi hospitalizado com sintomas de covid-19. O diagnóstico confirmou-se e o doente acabou por morrer, uma vez que tinha outras patologias associadas.

Depois deste caso, todos os utentes e trabalhadores do lar foram testados. Dois utentes foram hospitalizados e o plano de contingência já está em funcionamento. Na próxima semana os utentes e trabalhadores vão voltar a ser testados. Até informação contrária, as visitas aos utentes estão suspensas.