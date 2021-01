O setor da restauração pede ao Governo mais apoios e o fim das restrições nos horários. A Associação Nacional de Restaurantes PRO.VAR diz que no último trimestre o setor registou quebras na faturação superiores a 70%.

“Neste novo ano aquilo que pedimos é que se mude a estratégia adotada (...). Pedimos é que haja apoios para o passado, para o último trimestre e que se apoie ainda nesta fase os restaurantes que não conseguem receber clientes, mas que deixem trabalhar todos os outros.” pede Daniel Serra, presidente da PRO.VAR.

O setor que já estava em crise, registou ainda mais quebras com as restrições nos horários. As quebras relativas ao último trimestre do ano são de 70%, superiores a 1,4 mil milhões de euros. No último trimestre cerca de 10 mil estabelecimentos fecharam portas e 50 mil trabalhadores ficaram desempregados.

O presidente da PRO.VAR diz que estes números podem continuar a aumentar se o Governo não ajudar o setor.

"Aquilo que nós pedimos em termos de apoios são 280 milhões de euros para o setor. São apoios que nós estamos a pedir que sejam afetados a todas as empresas sem excluir nenhuma para ver se conseguimos sobreviver e passar este momento difícil.”

A isenção a 100% da taxa social única, o aumento do apoio às rendas e a redução da taxa do IVA são outros dos pedidos do setor.