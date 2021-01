Rússia regista 447 mortes e 24.150 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Rússia registou 447 mortes e 24.150 novos casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, revelaram hoje as autoridades de saúde do país.

O principal foco da doença na Rússia localiza-se em Moscovo, onde foram contabilizados 3.851 casos diários e 77 óbitos.

Do total de novos casos positivos registados nas últimas 24 horas, 10,8% não apresentavam sintomas e 19.847 pessoas superaram o novo coronavírus.

A Rússia não impôs medidas de confinamento e espera que a campanha de vacinação, iniciada em meados de dezembro, faça diminuir o número de casos e estabilize a situação pandémica.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, mais de 800 mil pessoas foram imunizadas com a vacina Sputnik V.

Desde que foi declarada a pandemia da covid-19, a Rússia totaliza 58.506 mortes e 3.236.787 casos de infeção.